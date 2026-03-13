【経済ニュースの核心】“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至上場企業の今期純利益は、前期比3.9％増の54兆3041億円と予想され、過去最高益が見込まれている。株主還元策の自社株買いや増配を行う企業も多く、株式需給は好転した。日経平均株価はここへきて乱高下だが、2022年末の2万6094円が26年2月26日には5万9332円と大台替わりにあと一歩に迫った。イラン