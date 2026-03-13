関東地方は、今日13日は冷たい北風が強めに吹いて、気温があまり上がりません。夜は南部でにわか雨の可能性があります。明日14日と15日は晴れて、暖かな日差しに春を実感できるでしょう。日中の気温は10℃くらい防寒を万全に今日13日(金)は、雲の間から日の差すこともありますが、北よりの風がときおり強めに吹きます。気温は10℃くらいに留まる所が多いでしょう。風の冷たさが加わって、体感温度はさらに低くなります。冬のコー