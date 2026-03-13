【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】【前回の記事を読む】「ツイスト・アンド・シャウト」多くのロックシンガーの声をしゃがれさせた？『アスク・ミー・ホワイ』◇◇◇これもアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』収録曲ながら、アルバムに先んじて、1963年1月、シングル『プリーズ・プリーズ・ミー』のB面としてリリースされた曲。私をビートルズ沼に突き落とした曲である。81年、中3の私がシング