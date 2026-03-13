日本の高市早苗首相が独島（トクド、日本名・竹島）を日本の領土であると改めて主張し、「竹島の日」の行事に閣僚を派遣する意向を公に表明した。12日、高市首相は衆議院予算委員会で「日本の領土であるということを一人でも多くの方にお伝えし、国際社会に発信していく姿勢が大切」とし、「竹島の日」の行事に閣僚を派遣するために「いずれ実現するための環境づくりをしていきたい」と述べた。高市首相は、先月22日に開かれた今年