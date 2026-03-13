日本野球代表の大谷翔平（32、LAドジャース）が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）でマウンドに立たないと繰り返し確認した。大谷は13日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたWBC準々決勝（8強）公式記者会見に出席し、「今大会に投手として登板する可能性」を問われると、「今のところはない。それが球団との約束でもあり、快く送り出してくれた球団に対しての誠意ではないかと思う。オフェン