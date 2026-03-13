開局で倍満の親被りも、そこから見事に巻き返した。3月12日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が出場、乱打戦を制し、個人8勝目をあげた。【映像】亜樹、開局で倍満親被りも…そこから見事な逆転劇熾烈なボーダー争いを繰り広げる渋谷ABEMASからは白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズからは園田賢（最高位戦）が出場した。そんな当試合は二階堂、白鳥、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太