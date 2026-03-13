第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（27＝ドジャース）が準々決勝に先発した後、ドジャースのキャンプに合流すると12日（日本時間13日）、複数の米メディアが伝えた。ドジャースのロバーツ監督が「山本はベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と話したという。C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラ