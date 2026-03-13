アメリカのトランプ大統領は原油価格の上昇よりもイランの核保有を阻止することがより重要だと強調しました。【映像】トランプ大統領の様子トランプ大統領は12日、自身のSNSで、「アメリカは世界最大の産油国だ」としたうえで、「原油価格が上がれば我々は莫大な利益を得る」と投稿しました。その一方で、大統領として重要なのは「邪悪なイランが核兵器を保有して、中東や世界を破壊するのを阻止することだ」とし、イランの