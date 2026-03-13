ＷＢＣで１４日（日本時間１５日）にベネズエラと準々決勝を戦う侍ジャパンは１２日、ローンデポ・パークで公式練習を行った。全体練習前にはドジャースの大谷翔平選手がライブＢＰに登板。４イニング相当で打者１８人に対し、安打性２本、７奪三振と圧巻の投球を披露した。対戦したＮＰＢ選手は驚きの声を連発。１本の安打性の打球を放つも、３三振に抑え込まれた阪神の森下はスイーパーについて「日本にはいないですね、１