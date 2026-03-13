12日午前、小坂町の交差点で軽乗用車同士が衝突し双方の車に乗っていた、あわせて3人がけがをしました。鹿角警察署の調べによりますと12日午前11時半ごろ、小坂町小坂字五十刈の交差点で小坂町の70歳の女性が運転する軽乗用車が青森県弘前市の61歳の女性が運転する軽乗用車と衝突しました。この事故で、小坂町の70歳の女性が左手首の骨を折る大けが、弘前市の61歳の女性と同乗していた29歳の女性が足を打撲するけがをしました。現