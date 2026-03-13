シンガポール航空は、シンガポール〜バンコク/スワンナプーム線を3月29日から増便する。現在は1日6往復を運航しており、これを同7往復に拡大する。機材はエアバスA350-900型機もしくはボーイング787-10型機を使用する。所要時間はシンガポール発、バンコク/スワンナプーム発ともに2時間半。同路線はこの他に、グループのスクート、タイ国際航空を合わせた3社が運航している。■ダイヤSQ722シンガポール（10：50）〜バンコク/スワ