元スペイン代表FWのダビド・ビジャ氏が、古巣アトレティコ・マドリードに帰還することになった。アトレティコは12日、アメリカの資産運用会社の系列企業である『アポロ・スポーツ・キャピタル』による株式過半数取得の完了を発表した。エンリケ・セレソ会長とミゲル・アンヘル・ヒルCEO（最高経営責任者）の留任は決定しているものの、取締役会の新たなメンバーとしてビジャ氏がアドバイザーとして加わることが決まった。