アメリカのドナルド・トランプ大統領が、イラン代表のFIFAワールドカップ2026出場について「安全のため」参加すべきではないとの見解を示した。アメリカメディア『ESPN』など複数メディアが伝えている。イラン代表はアジア最終予選のグループAを首位で通過し、4大会連続7回目の本大会出場権を獲得。アメリカ、メキシコ、カナダで行われるFIFAワールドカップ2026のグループステージはすべてアメリカで予定しており、6月15日にニ