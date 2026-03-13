大阪で開催中の大相撲春場所。今場所もひときわ目立つ美肌を披露している、東前頭六枚目の一山本大生（32＝放駒部屋）。【写真】「全部買ったのがすごい笑」うれしそうに紹介する一山本一山本のガチ美容と「推し活」一山本といえば、土俵上での力強い突き押し相撲に加え、取組後のハキハキとした受け答えや明るいキャラクターで多くのファンを惹きつけている力士。しかし近年、その人気を支えるもう一つの要素として注目を集め