中国の何立峰副首相（左）と米国のベセント財務長官＝2025年9月、スペイン・マドリード（新華社＝共同）【ワシントン共同】米財務省は12日、ベセント財務長官と中国の何立峰副首相が15、16日の2日間、パリで貿易協議を開くと発表した。北京で近く予定されている首脳会談に向けて調整を加速させる狙い。ベセント氏は「米国と中国の貿易と経済の対話は前進している」との声明を出した。米通商代表部（USTR）のグリア代表も参加する