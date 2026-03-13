ＮＨＫは１２日、受信料を滞納する福岡県と北海道のホテル運営会社に対し、支払いを求める民事訴訟を同日起こしたと発表した。滞納事業所への民事訴訟は７年ぶり。福岡県の会社は、６年５か月にわたり、地上契約１４７件分の計約１３７０万円を滞納。北海道の会社は、８年８か月にわたり、同６６件の計約８５０万円を滞納している。ホテルなどでは、テレビのある客室ごとに契約が必要とされる。滞納事業所は２０２４年度末で