東京の住宅価格が高騰している。住人は“勝ち組”なのか。文筆家の御田寺圭さんは「東京が全国から人を集める独り勝ちの状況を続けていけば、東京はやがて、住人の生活の質に決定的なリスクを抱える都市になるかもしれない」という――。写真＝iStock.com／pinglabel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pinglabel■「生活の質」に生じる決定的リスク故郷の駅前商店街がシャッターを下ろし、商業施設が廃虚化していく一方で