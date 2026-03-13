NHK「豊臣兄弟！」では、美濃攻略を狙う織田信長と斎藤龍興の争いが描かれている。史実の龍興は、どのような人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などからひも解く――。岐阜城（写真＝Jnn／CC-BY-2.1-JP／Wikimedia Commons）■“序盤のラスボス”的存在の「斎藤龍興」NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）の立身出世の第一歩となる美濃攻略が続いている。既に3月、この時点