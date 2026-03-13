出塁重視へ変化した打席アプローチ侍ジャパンにも選出されたソフトバンクの周東佑京外野手は、2025年に過去最高の打撃成績を残した。2017年育成ドラフト2位でプロ入りし、類まれな脚力を武器にこれまで盗塁王4度、ゴールデングラブ賞2度を獲得。ただ守備と走塁での貢献度が極めて高い一方、打撃面の貢献は限定的だった。しかし昨季は規定打席には届かなかったものの、打率と出塁率がキャリア最高を記録。日本シリーズでは1試合5