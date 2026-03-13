自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」は１２日、妊婦が病院の一部の関係者のみに身元を明かして子どもを産む「内密出産」の支援に向けた検討に着手した。国の出産支援の死角になっているとの指摘があることから、支援のあり方などについて議論する。内密出産は、妊娠や出産を周りに知られたくない妊婦による出産で、乳幼児の遺棄や危険な「孤立出産」につながる可能性がある。座長の松野博一・元官房長官は会合で「母親のプラ