第９８回選抜高校野球大会（１９日から１３日間・甲子園）の出場校が発表され、秋の都大会で優勝した帝京が２０１０年以来、１６年ぶりに選出。６日の抽選会では昨夏王者・沖縄尚学との開幕試合が決定した。２１年秋からチームを率いる金田優哉監督（４０）が語る、センバツ出場につながった要因とは。名門校の意識を変えた都大会での二つの“事件”に迫る。名門校がようやく甲子園に帰ってくる。近年センバツへの出場こそなか