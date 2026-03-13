きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時1100円以上、値下がりしました。イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ師が、石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を継続する方針を表明。WTI原油先物価格は、大台の1バレル＝100ドル目前まで上昇していて、東京市場でも幅広い業種に売り注文が集まっています。また、外国為替市場では一段と円安が進んでいます。日本時間の午前7時ごろには1ドル＝159円40銭台をつけ、およそ