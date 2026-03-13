＜ザ・プレーヤーズ選手権初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーシグネチャーイベントの第1ラウンドは日没順延となった。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、3バーディ・1ボギーの「70」をマークし、2アンダー・暫定17位タイ。久常涼は「71」で回り、1アンダー・暫定