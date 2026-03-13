＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞新婚の鶴岡果恋にとって、伴侶の存在は文字通りゴルフに好影響を与えている。【写真】うなじに目を引かれる！鶴岡果恋のドレス姿うねるグリーンに加え、台湾特有の強風。108人中、アンダーパーがわずかに5人というコースで、鶴岡は2アンダーをマークし、3位で滑り出した。「開幕時期にこんなに調子がよかったことは