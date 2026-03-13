タイとカンボジアの国境地帯にある特殊詐欺の拠点が報道陣に公開されました。拠点からは日本人も狙われていたとみられています。【映像】詐欺拠点内の警察署を装った部屋（実際の様子）タイ軍は12日、去年12月の国境紛争で攻撃・占領したカンボジア北部オスマックの施設が大規模な詐欺拠点だったとして報道陣に公開しました。拠点内は寝室や作業場に分かれているほか、ブラジルやインドネシアなど各国の警察署を装った部屋も