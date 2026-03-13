LUNA SEAのベースJ（55）が12日、ドラマーの真矢さんが2月17日に56歳で亡くなってから初のステージとなった東京・有明アリーナでのライブ後、自身のSNSを更新。真矢さんに宛てた手紙を公開した。−◇−◇−◇−◇−◇−真矢くん俺たち5人、たくさんの景色を見てきたね。こんな日が来るなんて思ってもなかった。でも本当は、いつか来てしまうんだろうな、なんて思いも同時にあった。だからバンドは、全力で走ることをやめなかった。