TBS赤荻歩アナウンサー（44）が13日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）を欠席した。赤荻アナは番組のゲーム企画などに実況役として出演するが、この日はホットプレートを使った料理コーナーに熊崎風斗アナが登場した。あいさつすると「今日は先輩の赤荻アナウンサーがご長男の卒業式ということで。おめでとうございます」と赤荻アナの欠席理由を説明。「代わりに、私も3人の父でありますTBSアナウンサー熊崎風斗が担当し