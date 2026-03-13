＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力士が立ち尽くした驚きの結末「実際の取組」十両の取組で、力士が突如、自ら後退りして土俵を割るという珍しい結末を迎えた。館内がどよめく中、ファンからも「どうした？」「自分から出て行ったぞ」「大丈夫か？」など驚きと心配の声が上がった。十両十四枚目・荒篤山（荒汐）と十両十二枚目・剣翔（追手風）の一番。立ち合い、真正面からぶつかっていっ