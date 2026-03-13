「因幡の白ウサギ」の神話にででくるオオクニヌシ オオクニヌシ オオクニヌシは多くの名前をもつ神様としても知られています。代表的なものをあげると、大国主神（大いなる国の主の神）・大穴牟遅神（多くの功名をたてた神）・葦原色許男神（地上の勇者神）・八千矛神（多くの武力をもつ神）・宇都志国玉神（大地の神霊たる神）などがあります＊。カッコのなかに示した意味からわかるように、これらの名前はオオクニヌシの偉大さ