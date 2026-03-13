低炭水化物ダイエットは本当にいいの？ 炭水化物の摂り過ぎは確かに問題゙ 内臓脂肪を減らす、あるいはつきにくくする方法として、炭水化物を制限する「低炭水化物ダイエット」が話題になりました。ごはんやパンなどの主食は避け、その代わりにたんぱく質と脂質をたっぷり摂る、という食事法です。 痩せるためだけでな