優雅な仕草とポーズ、謎めいた微笑みの仏像！ アルカイックスマイルに籠めた慈悲 ── 弥勒菩薩半跏思惟像 「弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしいぞう)」といえば、たいていの人は、右手の指先を頬に添え、片足を膝に乗せて思いにふける京都市太秦の広隆寺霊宝殿に安置された仏像を思い浮かべるだろう。国際的に名を知られた超ド級のお宝的存在であるから仕方がない。しかし、同じポーズをした、同じ名前の