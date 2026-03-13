社風全体がよい方向にまとまるため、部下に対して指導的立場にある者の使命 子（し）曰（いわ）く、其（そ）の身（み）正（ただ）しければ、令（れい）せずとも行（おこ）なわる。其（そ）の身（み）正（ただ）しからざれば、令（れい）すと雖（いえど）も従（したが）われず。 先生がいわれた。指導的立場に立つ者が、自分自身が正しい行いをしていれば、命令などしなくても下の者はついてくるものだ。だがもしも、上の者が正し