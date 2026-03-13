「AB 92」 飯田ピアノは、ドイツのハイエンドオーディオブランド「ArcTec Berlin」製品の日本国内取り扱いを開始し、フラッグシップモデルとなる平面磁界型ヘッドフォン「AB 92」を3月20日より受注開始する。納品開始は4月中旬予定(初回受注分は約1カ月)。価格はオープンで、市場想定価格は495,000円前後。 「ArcTec Berlin」ブランドロゴ ArcTec Berlinは、2025年にベルリンで誕生したブランドで、創業者は