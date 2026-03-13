パウエル氏（左）の米FRB議長指名を発表するトランプ大統領＝2017年11月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）で連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対し、即時の金利引き下げを要求した。これまでも繰り返し利下げを求めてきたが、イラン攻撃によるインフレ懸念の高まりで住宅ローン金利が上昇傾向にあることを意識した可能性がある。米連邦住宅貸付抵当公社（フレデ