ÅìµÞÅÅÅ´¤ÈÅìµÞ¥Ð¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü¤«¤é4·î11Æü¤Þ¤Ç¡ÖÅìµÞ¥Ð¥¹°ìÆü¾è¼Ö·ô¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅìµÞÀþ¡¦ÅìµÞ¥Ð¥¹°ìÆü¾è¤êÊüÂê¥Ñ¥¹¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ËÅìµÞÅÅÅ´¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖQ SKIP¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅìµÞ¥Ð¥¹¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ò¾èÌ³°÷¤Ë¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3·î12Æü°Ê¹ß¡¢¥Ð¥¹¤Î¼ÖºÜ´ï¤ËQR¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼