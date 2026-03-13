サムコに物色人気集中、寄り付き商いが成立せず気配値で株価水準を切り上げる展開となった。研究開発型の製造装置メーカーで、化合物半導体（次世代パワー半導体）にフォーカスしたオプトエレクトロニクス分野に強みを有するほか、高周波デバイス分野でも実績が高く、ニッチトップ企業としての存在感を高めている。 １２日取引終了後に発表した２６年７月期上期（２５年８月～２６年１月）決