プリン体の摂取を抑えたい場合でも、栄養バランスを崩さないよう、低プリン体食品を上手に取り入れることが大切です。野菜や穀物、乳製品や卵の活用方法など、多様な食材を使った健康的な食生活のヒントをご紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホ&#125