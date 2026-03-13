アルコールの摂取は、脂肪肝を引き起こす代表的な原因の一つです。飲酒量や飲酒の頻度が肝臓に与える影響は大きく、適切なコントロールが必要となります。お酒に強いと感じている方でも、肝臓へのダメージは静かに蓄積していきます。ここでは、アルコールが肝臓に与える影響と、適正な飲酒について詳しく見ていきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）