きのう夜、鶴岡市の路上でペティナイフを持っていたとして、６６歳の男が現行犯逮捕されました。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、鶴岡市熊出の無職の６６歳の男です。 警察によりますと、男はきのう午後１０時すぎ、鶴岡市ほなみ町の路上で、正当な理由がないにもかかわらず、刃渡りの長さがおよそ１３センチメートルのペティナイフ１本を携帯していたものです。 警察官が男に対して職務質問を行ったところ、ナ