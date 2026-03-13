きのう午後、尾花沢市内の商業施設の女性用トイレに侵入したとして、尾花沢市に住む自称会社員の33歳の男が逮捕されました。 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、尾花沢市荻袋の自称会社員の男（33）です。 警察によりますと、男は12日の午後5時49分ごろから午後5時52分ごろまでの間に、正当な理由がないのに、尾花沢市内の商業施設にある女性用トイレに侵入した疑いが持たれています。 警察が通報を受けて調べを進め、この男の