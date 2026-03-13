12日午後、村山市の資材置き場で、鉄製の機械を解体していた27歳の作業員の男性が、倒れてきた部品に右足を挟まれ骨折する大けがをしました。 警察によりますと12日の午後2時10分ごろ、山形県村山市横山にあるリサイクル工場の資材置き場で、天童市に住む会社員の男性（27）が、鉄製機械の解体作業をしていました。 男性がレンチを使って機械の下部のボルトを外していたところ、四角の柱のような形をした部材が突然倒れ、男性が