13日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比変わらずの3万2700ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3062.19ポイントに対しては362.19ポイント安。 株探ニュース