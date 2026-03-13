13日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円23銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円45銭前後と5銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース