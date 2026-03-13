12日、イスラエル軍の攻撃で煙が上がるレバノンの首都ベイルートの市街地（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラと交戦するイスラエル軍は12日、レバノン南部の住民に対し、北部へ退避するよう通告した。「ヒズボラの活動地域から出るよう」警告している。イスラエル軍はレバノン南部や首都ベイルート近郊で繰り返し退避を通告。イスラエル紙は対象が「国土全体の13％に当たる」とした。レバ