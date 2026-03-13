動画配信サービス「Netflix」で配信がスタートした実写版『ONE PIECE』シーズン2。 “麦わらの一味”を演じるキャスト、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが東京に集結した。このほどインタビューに応じ、南アフリカでの長期撮影を通じて築いた絆や、現場で見えた意外な素顔について語った。【動画】Netflix実写版『ONE P