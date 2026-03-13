超党派の「ヤング・プレースレス議員連盟」が12日、設立総会を開き発足した。「ヤング・プレースレス」とは、”居場所のない若者”という意味で、議連では、「頼れる大人がおらず、SNSで情報収集をした結果、闇バイトに巻き込まれる事例が増えている」などといった問題点を出席者が共有した上で、住まいが不安定だったり、頼れる大人やネットワークがないなどの悩みを抱える、10代後半から20代半ばまでの若者の支援強化に取り組む