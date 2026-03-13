米Googleは3月12日（現地時間）、ARM64 Linux向け「Google Chrome」を2026年第2四半期にリリースすると発表した。同社は2020年にApple Silicon搭載Mac向け、2024年にWindows on Arm向けChromeの提供を開始しており、今回の対応によって主要なOSプラットフォームにおけるArm版Chromeが出そろう形となる。これまでLinux向けChromeはx86_64 版しか公式提供されておらず、ARM64 Linux環境ではオープンソース版の「Chromium」を代替的に