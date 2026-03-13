Photo: 山科拓郎 iPhoneからNothing（ナッシング）のスマホに乗り換えて、早いもので約2年。デスクでは相変わらずMacを使っていますが、ポケットの中はAndroidスマホです。そんな「AppleとNothingの二刀流」に慣れたころ、事件は起きました。「バキッ」アスファルトに落下した愛機Phone (2a)の画面には、無慈悲な蜘蛛の巣が…。修理か、買い替えか。一瞬だけ「iPhoneに戻る」ことも考えたけ