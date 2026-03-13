侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が、１４日（日本時間１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）登板後に、チームを離脱してドジャースに戻ると１２日（日本時間１３日）、複数の米メディアが報じた。複数のドジャースを取材する現地メディアは、この日ドジャースのロバーツ監督が「山本はベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と話したという