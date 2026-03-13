アメリカのトランプ政権によるイランへの軍事攻撃のニュースで、アメリカのメディアは「カミカゼ」という言葉を頻繁に使っていることをご存知だろうか。アメリカがテヘランを爆撃したのも「カミカゼ」、報復でイランがアメリカ寄りの中東諸国を攻撃しているのも「カミカゼ」だ。ここでいう「カミカゼ」とは、もちろん敵に自ら突っ込んで相手に甚大なダメージを与えるドローンのことだ。「カミカゼ」は一般的な英語辞書にも単語とし